Минск, , 16:50 — REGNUM Олег Белоконев — уже не первый заместитель министра обороны и не начальник Генштаба Вооружённых сил — Александр Лукашенко освободил его от этих должностей, подписав указ президента N439. Согласно указу, генерал-майор уволен в запас с правом ношения военной формы и знаков различия.

Олег Белоконев Mil.by

Формальным основанием для увольнения и освобождения Белоконева от должностей стали итоги парламентской кампании — военачальник получил мандат члена Палаты представителей Национального собрания Белоруссии. Теперь он сможет голосовать за разработанные в президентской администрации законопроекты и обсуждать их.

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