Минск, , 16:42 — REGNUM Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ провёл 29 ноября переговоры с постоянным представителем Белоруссии при ООН Александром Михневичем. Об этом 2 декабря проинформировала пресс-служба МИД Белоруссии.

«В ходе встречи А. Михневич и М. Джоанэ обсудили актуальное взаимодействие нашей страны с Североатлантическим альянсом, а также вопросы деятельности НАТО», — сказано в кратком официальном сообщении.

Напомним, накануне замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко посетил Вашингтон, где провёл переговоры с политиками США и экспертами по «сдерживанию России». Среди обсуждавшихся вопросов — сотрудничество официального Минска с НАТО. После этого, 27 ноября в Минске Олег Кравченко провёл переговоры с временной поверенной в делах США в Белоруссии Дженифер Мур.

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В отличие от России, союзная Белоруссия не замораживала сотрудничество с НАТО и обеспечивала операции Североатлантического альянса в Афганистане и других странах. Александр Лукашенко неоднократно выступал за присутствие войск стран альянса в зоне конфликта на Донбассе.