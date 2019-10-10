10 Октября
 
8:43

«Турецкие войска продолжают продвигаться на восток региона реки Евфрат в Сирии после наземного наступления в рамках операции «Источник мира», — заявило Минобороны Турции.

8:33

Франция «очень твердо» осуждает наступление турецких войск, начатое 9 октября на севере Сирии. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявила госсекретарь по европейским делам при МИД страны Амели де Монтшалин.

Подробнее в материале: Франция «очень твердо» осуждает наступление турецких войск в Сирии

8:26

Парламент Иракского Курдистана обеспокоен вторжением Турции в Сирию

Парламент Иракского Курдистана выразил обеспокоенность по поводу вторжения Турции на территорию Сирии.

8:25

Турция начала операцию в Сирии обстрелом 181 объекта

Более 180 целей на территории Сирии были обстреляны турецкими войсками в первые часы операции «Источник мира». Сообщение об этом опубликовано министерством обороны Турции в Twitter.

8:20

В позиции Ирана в отношении сирийских курдов мог произойти сдвиг — эксперт

8:19

Канадские власти выразили осуждение начатой в Сирии операцией турецкой армии, заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.

По её словам, односторонние действия турок угрожают стабильности региона, и без того проблемного. Они усугубят гуманитарную ситуацию и обнулят прогресс в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который достигнут действиями международной коалиции.

8:17

Канада решительно осудила операцию Турции в Сирии