Франция «очень твердо» осуждает наступление турецких войск, начатое 9 октября на севере Сирии. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявила госсекретарь по европейским делам при МИД страны Амели де Монтшалин.
Подробнее в материале: Франция «очень твердо» осуждает наступление турецких войск в Сирии
Парламент Иракского Курдистана обеспокоен вторжением Турции в Сирию
Парламент Иракского Курдистана выразил обеспокоенность по поводу вторжения Турции на территорию Сирии.
Турция начала операцию в Сирии обстрелом 181 объекта
Более 180 целей на территории Сирии были обстреляны турецкими войсками в первые часы операции «Источник мира». Сообщение об этом опубликовано министерством обороны Турции в Twitter.
Канадские власти выразили осуждение начатой в Сирии операцией турецкой армии, заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.
По её словам, односторонние действия турок угрожают стабильности региона, и без того проблемного. Они усугубят гуманитарную ситуацию и обнулят прогресс в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который достигнут действиями международной коалиции.