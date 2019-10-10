Канадские власти выразили осуждение начатой в Сирии операцией турецкой армии, заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.

По её словам, односторонние действия турок угрожают стабильности региона, и без того проблемного. Они усугубят гуманитарную ситуацию и обнулят прогресс в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который достигнут действиями международной коалиции.