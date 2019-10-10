Тегеран, , 08:04 — REGNUM Недавнее заявление министра иностранных дел Ирана Джавада Зарива, в котором он напомнил о соглашении, которое Сирия подписала в Адане в 1999 году, может указывать на возможный «сдвиг» позиции Ирана в отношении сирийских курдов, заявил кандидат политических наук, доцент кафедры региональных исследований Университета имени Шахида Бехешти Хамидреза Азизи в статье для издания The National Interest.

По мнению Азизи, данное заявление указывает на «сдвиг», произошедший в позиции Ирана, который ранее стремился добиться компромисса между курдами и Дамаском, а теперь пытается достичь компромисса между Анкарой и Дамаском.

Напомним, во вторник, 8 октября, министр иностранных дел Ирана осудил любые возможные военные действия Турции в Сирии, однако он также напомнил о соглашении, подписанном в Адане в 1999 году. В рамках этого соглашения Сирия согласилась отказаться от поддержки курдских сил в Турции и изгнать со своей территории лидера курдских националистов Абдуллу Оджалана.

В среду, 9 октября, Турция начала наземную военную операцию «Источник мира» в северных районах Сирии.

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