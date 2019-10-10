Париж, , 09:39 — REGNUM Бывший президент Франции Франсуа Олланд потребовал введение санкций против Турции в случае продолжения наступления турецких войск на курдские силы в Сирии, сообщает Le Figaro.

«Заседание Совета Безопасности ООН должно принять решение о санкциях против Турции, если наступление продолжится, и Европейский союз должен немедленно сделать то же самое», — заявил экс-президент Франции в интервью французскому изданию, добавив, что необходимо «приостановить» участие Турции в НАТО.

«Курды — наши союзники, они вели борьбу против боевиков. Турция является членом НАТО. Как признать, что страна, которая находится в союзе с нами, может атаковать силы, которые были нашим главным партнером», — отметил Франсуа Олланд.

По его словам, Франция не может позволить, чтобы курды были убиты, напомнив о чувстве личной и политической ответственности.

«Ради нашей собственной защиты мы заинтересованы в том, чтобы курды продолжали удерживать территорию северной Сирии и вести борьбу с террористами. Курды удерживают в тюремных лагерях бывших джихадистов, среди которых есть и французы. Следует опасаться, что в результате наступлений эти джихадисты смогут сбежать и совершить другие преступления, как в регионе, так и в Европе», — предупредил Франсуа Олланд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил одностороннюю операцию, начатую Турцией в Сирии.

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