Оттава, , 03:48 — REGNUM Канадские власти выразили осуждение начатой в Сирии операцией турецкой армии, заявила глава МИД Канады Христя Фриланд в Twitter.

Фриланд заявила, что Канада решительно осуждает «вторжение Турции» в Сирийскую Арабскую Республику.

По её словам, односторонние действия турок угрожают стабильности региона, и без того проблемного. Они усугубят гуманитарную ситуацию и обнулят прогресс в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который достигнут действиями международной коалиции.

Фриланд призвала Анкару к уважению международного права и защите гражданского населения. Она напомнила Турции о международных обязательствах по обеспечению беспрепятственного доступа нуждающихся к гуманитарной помощи.

Анкара начала 9 октября военную операцию в Северной Сирии, назвав её «Источник мира». Целью операции является создание буферной зоны, куда, по замыслу турецких властей, вернутся из Турции сирийские беженцы.

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