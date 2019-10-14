14 октября 2019 | Время чтения 8 мин

Станислав Стремидловский, , 13:10 — REGNUM Папа Римский Франциск молится за «возлюбленную и измученную» Сирию, передает Catholic News Agency (Инглвуд, США). На фоне наступления турецкой армии на позиции курдских ополченцев на северо-востоке Сирии понтифик призвал к диалогу, тем более что семьи в регионе бегут от войны. «Мои мысли вновь обращаются к Ближнему Востоку. В частности, к любимой и измученной Сирии, из которой снова поступают драматические новости о судьбе жителей северо-востока страны, вынужденных покинуть свои дома из-за военных действий, — сказал Франциск. — Я обращаюсь снова ко всем вовлеченным сторонам и международному сообществу с призывом искренне встать на путь диалога и поиска эффективных решений». Папа выразил свою озабоченность судьбой христианских семей. Ранее на северо-востоке Сирии насчитывалось около 130 тысяч христиан. По данным правозащитной группы «В защиту христиан», имеющей опыт работы в этом регионе, в настоящее время здесь осталось всего 40 тысяч христиан.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Турецкая армия вызывает страх у населения северо-востока Сирии, международное сообщество критически реагирует на действия Анкары, сообщает L'Osservatore Romano (Ватикан). Основное беспокойство в это время вызывает судьба гражданских лиц, всё еще живущих в районах военных действий. Помимо того, опасения есть из-за боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), задержанных курдами в регионе и посаженных в лагеря, откуда пленные из-за хаоса, который неизбежно следует за вооруженными столкновениями, могут попасть на свободу для воссоединения со своими спутниками, что всё еще активны в разных районах Сирии.

Эксперт по Ближнему Востоку из Падуанского университета Альберто Гаспаретто в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) заявляет, что турецкое вторжение может реанимировать ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Несмотря на демонтаж ее структуры, вселенная джихада продолжает существовать, — подчеркнул ученый. — Есть много боевиков, которые присоединились к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они ждут подходящего момента, чтобы провести реорганизацию. Возможный вакуум, который будет создан с уходом США (из Сирии — С.С.), может предоставить возможность боевикам отвоевать потерянную территорию и тем самым активизировать ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Между турецкими военными и курдскими ополченцами идут боевые действия, пишет AsiaNews (Рим, Италия). Анонимный курдский источник пояснил изданию, что происходящее приведет к появлению «миллионов беженцев». По его словам, за последние несколько лет курды «гарантировали стабильность в этом районе, защищая христиан и арабов в Камышлы и борясь с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кобани и Ракке». Причины, приведенные президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для оправдания операции «Источник мира», являются «лицемерными», отметил источник, поскольку «за восемь лет сирийской войны ни разу не было нападения с курдской стороны на Турцию». Было обратное: «По меньшей мере 35 тысяч террористов прибыли из Турции в Сирию со своими семьями, чтобы убивать арабов и курдов». Комментируя заявления президента США Дональда Трампа, источник заявил, что «хотел бы напомнить президенту, который говорил об отсутствии курдской помощи в Нормандии — многие курды воевали как американские морские пехотинцы против Японии». Он также пояснил, что «курды чувствуют себя преданными и покинутыми Западом, в частности Европой». И предположил, что «реальной и настоящей опасностью» сегодня может стать дестабилизация Иракского Курдистана.

Халдейский патриарх Луис Рафаэль Сако выразил обеспокоенность по поводу возможного нападения Турции на Ирак, так как эти страны имеют общую границу и там (в Иракском Курдистане — С.С.) проживает много курдов, информирует Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). «К сожалению, Запад молчит, закрыл глаза на страдания тысяч мужчин, женщин и детей. Где конец этому огромному бремени смертей и насилия в наших странах? Так много людей были убиты, многие ранены, семьи разрушены, остались без домов, школ, инфраструктуры», — задался вопросом патриарх.

Сиро-католический архиепископ Жак Бехнан Хиндо, ранее возглавлявший расположенную на северо-востоке Сирии епархию Эль-Хасаки и Нисибина, призвал к ответу международное сообщество, рассказывает Polonia Christiana (Краков, Польша). Он призвал к ответственности США, Италию, Францию, Великобританию, Германию и Россию. По словам монсеньора, эти страны вмешались в сирийский конфликт, исходя «из своих собственных интересов, прячась за идеями свободы и демократии. Однако они не сделали ничего, кроме разрушения нашей страны и раздоров населения. Почему они не борются за свободу и демократию в Саудовской Аравии?».

Наступление турок в Сирии печалит христиан, отмечает Terrasanta.net (Милан, Италия). Турецкая идея создания буферной зоны «беспокоит нас», говорит Мелькитский архиепископ Алеппо Жан-Клеман Жанбар, поскольку это «создает страну в стране». Не говоря уже о том, что «этот район является одним из самых богатых среди регионов Сирии водными, нефтяными, газовыми и плодородными ресурсами». Намерение Эрдогана «переселить около двух миллионов сирийских беженцев, находящихся в настоящее время в Турции, в эту «зону безопасности» может вызвать демографическое землетрясение». Как отмечает мелкитский архиепископ, «курды будут вынуждены покинуть свои земли и дома», что создаст условия для поддержания внутренней напряженности.

Политика Трампа в отношении Сирии сбивает с толку, утверждает La Croix (Париж, Франция). Президент США заверил, что Соединенные Штаты не «отказались» от курдов. И сделал это спустя два дня после объявления о выводе американских войск из районов вблизи турецкой границы в северной части Сирии. За исключением сенатора Рэнда Пола, остальные республиканцы осудили отказ от курдов, которые взяли на себя основной удар в битве с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они также протестовали против резкого вывода американских войск, что, по их мнению, пойдет на пользу Москве, Тегерану и Дамаску. Тем не менее хозяин Белого дома подтвердил свое желание «вернуть наших солдат домой». Противоречивые слова Трампа сбивают с толку и являются «фактором неопределенности». Военная операция, проводимая Турцией, может превратиться в войну на истощение курдов, особенно если те будут сотрудничать с правительством Башара Асада. Может также воспользоваться хаосом и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ): судьба иностранных джихадистов, в том числе граждан Франции, задержанных курдскими ополченцами, вызывает беспокойство. «Три доминирующие державы в регионе — Турция, Иран и Израиль — собираются разделить фрагментированную Сирию на сферы влияния с Россией в центре игры», — заявил Майкл Янг из Фонда Карнеги.

Христиане, обеспокоенные нарушениями религиозной свободы в результате турецкого военного наступления на северо-востоке Сирии, призывают Трампа «пересмотреть и отменить» свое решение убрать американские войска с пути турок, передает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). В письме президенту США десятки правозащитных организаций призвали его «не отказываться от христиан, езидов и курдов», которые живут на северо-востоке Сирии, что бомбит Турция, чтобы создать «безопасную зону». Сторонники религиозной свободы обеспокоены тем, что курдские и сирийские христиане, входящие в Демократические силы Сирии, будут уничтожены Турцией и произойдет этническая чистка жителей региона. Эрдоган пообещал переместить два миллиона сирийских беженцев, которые являются мусульманами-суннитами и в настоящее время находятся в Турции, в «безопасную зону» и вытеснить сирийских христиан, езидов и курдов, коренных жителей северо-восточной Сирии. Англиканка Лорен Гомер, юрист по вопросам религиозной свободы, считает, что США и Европа должны как можно быстрее остановить турецкое вторжение. Одним из способов достижения этой цели может быть создание американцами бесполетной зоны над регионом, говорит она.

Кельнская газета Kölner Stadt-Anzeigers обвинила мечети, относящиеся к Турецко-исламскому союзу в Германии (DİTİB), в том, что там молятся за победу турецкого оружия в Сирии, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). «О, Аллах, приведи нашу славную армию к победе», — цитирует газета часть молитвы. Преподаватель Центра религиозных исследований (CERES) Рурского университета в Бохуме в интервью газете осудил эту практику. По его словам, Турецко-исламский союз в Германии выступает как «пропагандистский агент турецкого государства в войне, противоречащей международному праву». Такая политизация религии — это «лишь средство» для достижения «сомнительной цели». Между тем пресс-секретарь отделения DİTİB в Кельне Айсе Айдын утверждает, что «таких молитв у нас не было».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».