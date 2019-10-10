Париж, 10 октября 2019, 09:19 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал прекратить одностороннюю операцию Турции в Сирии, сообщает Le Figaro.
«Я осуждаю одностороннюю операцию, начатую Турцией в Сирии», — заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан, добавив, что «она должна остановиться».
По его словам, операция ставит под сомнение безопасность и гуманитарные усилия коалиции в борьбе с терроризмом и рискует подорвать безопасность европейцев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франция «очень твердо» осуждает наступление турецких войск, начатое 9 октября на севере Сирии.
Читайте также: Франция «очень твердо» осуждает наступление турецких войск в Сирии