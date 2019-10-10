Анкара, , 11:26 — REGNUM Турецкие вооружённые силы достигли захвата обозначенных целей в ходе военной операции «Источник мира» на территории Турции. Об этом 10 октября говорится в сообщении министерства обороны страны.

«Операция «Источник мира» успешно продолжалась в течение ночи и проводилась как с воздуха, так и на суше. Были захвачены обозначенные цели», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Также в нем указывается, что военная операция продолжается соответственно с планами турецкого Минобороны.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее вооруженные формирования курдских «Сил демократической Сирии» сообщили о том, что им удалось подбить четыре турецких танка на границе сирийского города Телль-Абьяд.