Париж, , 08:31 — REGNUM Франция «очень твердо» осуждает наступление турецких войск, начатое 9 октября на севере Сирии. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявила госсекретарь по европейским делам при МИД страны Амели де Монтшалин.

«Франция, Германия и Великобритания завершают работу над совместной декларацией, в которой будет предельно ясно, что мы решительно осуждаем то, о чём сообщается», — заявила Амели де Монтшалин Европейской комиссии.

Известно, что 9 октября 2019 года началась операция турецких войск «Источник мира» на севере Сирии. Турция атаковала 181 объект на северо-востоке страны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в окружении главы французского государства заявили, что Эммануэль Макрон «очень обеспокоен» перспективой турецкого наступления в Сирии.

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