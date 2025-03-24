Эр-Рияд, 24 марта, 2025, 23:23 — ИА Регнум. Переговоры представителей России и США в Эр-Рияде завершились после более 12 часов консультаций. Об этом сообщили в МИД РФ.

ТАСС

Российско-американская встреча прошла в закрытом формате в гостинице The Ritz-Carlton. Кортеж делегации РФ покинул территорию одного из отелей в Эр-Рияде.

Россию представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и председатель комитета Совета Федерации по международным делам и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3955423" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российско-американские консультации завершены

Как сообщало ИА Регнум, встреча началась в 10:00 мск. Стороны три раза уходили на перерыв. В первый раз перерыв на переговорах объявляли около 13:00 мск. Спустя полтора часа делегации возобновили встречу. Вторая часть российско-американских переговоров продлилась немногим более часа. Новый перерыв объявили в 16:00 мск.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в рамках переговоров в Саудовской Аравии представители стран обсуждают вопрос черноморской инициативы и связанных с ней аспектов, но не затрагивают территориальные вопросы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом призвала не ждать прорывов от российско-американских переговоров в Эр-Рияде. По её словам, работа ведётся сразу по нескольким направлениям.

Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц уточнял, что Москва и Вашингтон, помимо этого, обсудят верификацию прекращения огня, а также темы миротворцев и принадлежности территорий.