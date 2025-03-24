Эр-Рияд, 24 марта, 2025, 11:35 — ИА Регнум. Российско-американские переговоры в Эр-Рияде продолжаются уже более часа, сообщило «РИА Новости».

ТАСС Отель The Ritz-Carlton, где проходят переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта

Встреча представителей двух стран проходит в столице Саудовской Аравии в отеле Ritz-Carlton. Делегации общаются без журналистов.

Российская делегация около 10:00 мск прибыла в отель для переговоров с группой американских экспертов. Позже было объявлено о начале встречи.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3955294" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российская делегация прибыла на место проведения переговоров с представителями США

Как сообщало ИА Регнум, Россию на переговорах представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Они прибыли в Саудовскую Аравию вечером 23 марта.

Тогда же в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и Украины. Замруководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Павел Палиса отказался от комментариев. Он лишь сообщил, что никаких встреч украинской делегации с российской стороной в Эр-Рияде не будет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что переговоры с американской стороной будут посвящены в том числе возобновлению черноморской инициативы, и добавил, что в этом вопросе много нюансов для обсуждения. Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Россия и США обсудят прекращение боевых действий в акватории Черного моря и возобновление торговых перевозок по нему, а также верификацию прекращения огня. Кроме того, стороны затронут темы миротворцев и принадлежности территорий.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта обсудили по телефону урегулирование украинского конфликта, а также другие внешнеполитические темы и вопросы двухстороннего взаимодействия государств. Российский лидер поддержал предложение о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сразу отдав военным соответствующее распоряжение. Кроме того, Путин конструктивно отреагировал на высказанную Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Чёрного моря.