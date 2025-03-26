Вашингтон, 26 марта, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 26 марта заявил о больших успехах в переговорах с Россией и Украиной по теме урегулирования конфликта.

Ранее, 25 марта, глава Белого дома выразил мнение, что на переговорах в саудовском Эр-Рияде по конфликту на Украине достигнут большой прогресс. По его словам, Вашингтон ведёт «глубокие дискуссии» с двумя сторонами конфликта, и они «продвигаются хорошо».

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