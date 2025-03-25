Москва, 25 марта, 2025, 21:48 — ИА Регнум. Пресс-служба Кремля 25 марта опубликовала согласованный РФ и США список российских и украинских объектов, подпадающих под действие моратория на удары по энергосистеме.

РИА Новости/Александр Гальперин

В перечень вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции, вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, в том числе электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, а также атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

«Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договорённости, может быть продлён. В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Президент России отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего военнослужащие сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично поддержал договоренность, указав, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по объектам энергетики.

При этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае. 21 марта украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. 23 марта ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Пологах Запорожской области. 24 марта в Минобороны сообщили, что ВСУ попытались атаковать дроном нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае и газораспределительную станцию под Белгородом.

Кроме того, 25 марта военное ведомство проинформировало о попытках атак на энергообъекты в Краснодарском крае, ЛНР и Крыму. В Минобороны подчеркнули, что Зеленский, продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для гарантов соблюдения любых соглашений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия оставляет за собой право симметрично ответить на непрекращающиеся удары киевского режима по энергетическим объектам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не отменял приказ о приостановке ударов по энергообъектам киевского режима. Он добавил, что Вашингтон имеет возможность отслеживать ситуацию с нанесением ВСУ ударов по энергетическим объектам в России и делать соответствующие выводы.