Вашингтон, 25 марта, 2025, 22:36 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что на переговорах в саудовском Эр-Рияде по конфликту на Украине достигнут большой прогресс.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Мы добились большого прогресса по обоим фронтам. Посмотрим, к чему это приведет», — заявил Трамп 25 марта, общаясь с журналистами.

Американский президент пояснил, что имеет ввиду Россию и Украину, а также Ближний Восток.

Трамп добавил, что США ведут «глубокие дискуссии» с двумя сторонами конфликта, и они «продвигаются хорошо».

Как сообщало ИА Регнум, РФ и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира на Украине, заявили 25 марта в Кремле.

В пресс-службе отметили, что стороны согласились разработать меры по реализации договорённостей президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Договорённость может быть продлена, в то же время будет предусмотрен выход из неё в случае её несоблюдения другой стороной.

В документе также отмечено, что стороны договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы при условии снятия всех санкций, связанных с данными поставками.

24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами.

Глава МИД РФ Сергей Лавров позже рассказал, что переговорщики обсуждали вопросы безопасного судоходства в Чёрном море и возможного возобновления Черноморской инициативы. Министр отметил, что Россия не может верить на слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому и потому считает необходимой гарантией прямой приказ Зеленскому из Вашингтона.

Путин ранее отмечал, что целью переговоров по разрешению конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие.