Москва, 13 февраля, 2025, 13:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что удивлён тем, как мировое сообщество отреагировало на телефонный разговор президента России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он заявил 13 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Petrov Sergey/Global Look Press Сергей Лавров

«Меня поразило то, что сейчас весь мир пришел в какое-то оцепенение и рассматривает состоявшийся телефонный разговор и сообщения об этом телефонном разговоре как нечто из ряда вон выходящее», ― сообщил Лавров.

Вот до чего довели себя сотрудники администрации Джо Байдена во главе со своим президентом, добавил он. При этом глава МИД указал, что телефонный разговор лидеров глав двух государств был беседой двух воспитанных, вежливых людей.

Лавров выразил надежду на то, что состоявшийся накануне диалог двух лидеров «отрезвит» отдельных представителей Запада.

Как передавало ИА Регнум, Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Беседа длилась около полутора часов.

Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, главы государств также договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву. Американский лидер, выступая в тот же день в Белом доме, сообщил, что ожидает визита российского президента в Вашингтон, а после этого он с ответным визитом поедет в Москву.

Вскоре после этого разговора индекс IMOEX2 вырос на 3,01%, до 3116,85 пункта. Выше 3100 пунктов индекс не поднимался с 9 июля 2024 года. На следующий день индекс Мосбиржи открыл основную сессию торгов ростом на 7,28% относительно уровня закрытия торгов 12 февраля. По словам управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Екатерины Крыловой, первый официальный контакт Путина и Трампа после возвращения республиканца в Белый дом оказал положительное влияние на российский рынок, придав ему «геополитического оптимизма».

Журналисты The Economist отметили, что телефонная беседа глав двух государств взволновала украинских и европейских чиновников, внушив им опасения о возможном прекращении поддержки киевского режима.

Два чиновника Евросоюза в беседе с Bloomberg сообщили, что европейских чиновников ошеломил разговор Путина и Трампа, тем более, что США не предупредили своих союзников в Европе о нём. Один из собеседников журналистов заявил, что глава Белого дома поступил предательски.