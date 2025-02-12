Москва, 12 февраля, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом пригласил его посетить Москву, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Президент России пригласил президента США посетить Москву», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил о первом телефонном разговоре Путина и Трампа после победы американского политика на президентских выборах. Разговор длился около полутора часов, он был содержательным, отметил Песков.

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