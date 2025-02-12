Москва, 13 февраля, 2025, 00:17 — ИА Регнум. Российский рынок акций положительно отреагировал на новости о состоявшемся телефонном разговоре президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

moex.com Московская биржа

В 20:23 мск 12 февраля индекс IMOEX2 вырос на 3,01%, до 3116,85 пункта. Выше 3100 пунктов индекс не поднимался с 9 июля 2024 года. К 21:42 мск рост индекса составил 4,5% и достиг более 3160 пунктов.

Таким образом рынок воспринял новости о телефонной беседа Путина и Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый после победы Трампа на президентских выборах телефонный разговор с Путиным. Он длился около полутора часов, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря российского лидера, стороны договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву, заявил Песков.

В этот же день Дональд Трамп провёл разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. На своей странице в соцсети Truth президент США написал, что беседа прошла «очень хорошо». Зеленский, по его словам, хочет мира. Пресс-служба главы киевского режима подтвердила, что его разговор с Трампом длился около часа.