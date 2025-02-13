Москва, 13 февраля, 2025, 11:07 — ИА Регнум. На старте торгов 13 февраля индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос более чем на 7% до 3246,02 пункта после недавнего телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом. Это следует из торговых данных.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Индекс Мосбиржи открыл основную сессию торгов в четверг, 13 февраля, ростом на 7,28% относительно уровня закрытия торгов 12 февраля. Это стало наибольшим значением с июня 2024 года. При этом, по состоянию на 11:10 (мск), рост индекса замедлился, и сейчас он находится на уровне 3 173,03 пункта, что превышает уровень закрытия на 4,88%.

Среди лидеров роста — акции «Полюса», «Селигдара», «Газпрома», «НОВАТЭКА», АФК «Система» и «Мосэнерго».

По словам управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Екатерины Крыловой, первый официальный контакт Путина и Трампа после возвращения республиканца в Белый дом оказал положительное влияние на российский рынок, придав ему «геополитического оптимизма».

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый после победы Трампа на президентских выборах телефонный разговор с Путиным. Он длился около полутора часов, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря российского лидера, стороны договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву, заявил Песков.

Вскоре после этого разговора индекс IMOEX2 вырос на 3,01%, до 3116,85 пункта. Выше 3100 пунктов индекс не поднимался с 9 июля 2024 года. К 21:42 мск рост индекса составил 4,5% и достиг более 3160 пунктов. При этом основная торговая сессия Мосбиржи на тот момент была закрыта.