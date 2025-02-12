Москва, 12 февраля, 2025, 19:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что 12 февраля состоялся телефонный разговор российского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.

РИА Новости

«Недавно завершился телефонный разговор президента Путина и Трампа. Он длился 1.5 часа. Главы государств проговорили вопросы связанные с обменом граждан России и США, Трамп заверил, что США выполнят все достигнутые догвороенности», — рассказал Песков журналистам.

Также обсуждались темы Украины и двустронних отношений.

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