Трамп ожидает визита Путина в Вашингтон и своего — в Москву
Трамп не собирается на Украину, он ожидает визита Путина в США и своего — в РФ
Вашингтон, 13 февраля, 2025, 01:50 — ИА Регнум. Американский лидер Дональд Трамп, выступая 12 февраля в Белом доме, сказал, что ожидает визита российского президента Владимира Путина в Вашингтон, а после этого он с ответным визитом поедет в Москву.
Трамп пояснил, что на данном этапе с Путиным они будут общаться по телефону.
«В конечном итоге мы ожидаем личной встречи. Фактически, мы ожидаем, что он приедет сюда, а я — туда», — сказал Трамп журналистам.
При этом президент США заверил, что не давал обещаний приехать на Украину.
Как сообщало ИА Регнум, в этом же выступлении Дональд Трамп объявил о намерении провести первую встречу с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.
При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что в Белом доме пока не готовы обсуждать возможности и условия визита Трампа в Россию.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ пригласил американского коллегу в Москву.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля, стороны говорили около полутора часов. Президенты обсудили организацию личной встречи.
Дональд Трамп заявил, что договорился с Владимиром Путиным начать переговоры по урегулированию украинского конфликта.