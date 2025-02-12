Вашингтон, 13 февраля, 2025, 01:50 — ИА Регнум. Американский лидер Дональд Трамп, выступая 12 февраля в Белом доме, сказал, что ожидает визита российского президента Владимира Путина в Вашингтон, а после этого он с ответным визитом поедет в Москву.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп пояснил, что на данном этапе с Путиным они будут общаться по телефону.

«В конечном итоге мы ожидаем личной встречи. Фактически, мы ожидаем, что он приедет сюда, а я — туда», — сказал Трамп журналистам.

При этом президент США заверил, что не давал обещаний приехать на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, в этом же выступлении Дональд Трамп объявил о намерении провести первую встречу с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что в Белом доме пока не готовы обсуждать возможности и условия визита Трампа в Россию.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ пригласил американского коллегу в Москву.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля, стороны говорили около полутора часов. Президенты обсудили организацию личной встречи.

Дональд Трамп заявил, что договорился с Владимиром Путиным начать переговоры по урегулированию украинского конфликта.