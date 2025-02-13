Москва, 13 февраля, 2025, 11:23 — ИА Регнум. Телефонная беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, касавшаяся урегулирования на Украине, взволновала украинских и европейских чиновников, внушив им опасения о возможном прекращении поддержки киевского режима. Об этом сообщил журнал The Economist.

Илья Питалев/РИА Новости

В Киеве и европейских столицах опасались того, что Вашингтон оставит Украину без поддержки, еще после первых обещаний Трампа быстро погасить конфликт. После того, как американский лидер поговорил с Путиным, эти опасения усилились, отметило издание.

Трамп, предварительно не консультируясь с украинской стороной, объявил, что направленные на прекращение боевых действий переговоры начнутся немедленно.

«Телефонный разговор вызвал страх и трепет в Киеве и других европейских столицах», — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, Трамп фактически приступил к нормализации отношений с Россией без «ощутимых уступок» второй стороны, в связи с чем будущее поддержки киевского режима со стороны Вашингтона выглядит «туманным».

Указано также, что американский лидер, вероятно, считает возможное соглашение о доступе к редкоземельным металлам на Украине компенсацией за помощь Киеву, достигшую десятков миллиардов долларов.

Неназванный украинский чиновник заявил изданию, что «Украине крышка», как и Европе, так как «всё будет решено» в обход Киева. Разговор двух президентов, по словам чиновника, сильно «омрачил» настрой среди его коллег.

Как сообщало ИА Регнум, телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. По итогам беседы, длившейся около полутора часов, лидеры России и США договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Главы государств также договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву.

Трамп заявил, что российский лидер согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение. По мнению американского президента, в какой-то момент удастся заключить перемирие. Он также отметил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией об урегулировании украинского конфликта без участия главы киевского режима Владимира Зеленского.