Вашингтон, 13 февраля, 2025, 10:24 — ИА Регнум. США не предупредили своих союзников в Европе о разговоре президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на двух чиновников Евросоюза.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«Европейских чиновников ошеломил разговор Трампа и Путина — серьёзный дипломатический шаг, о котором не уведомили ключевых союзников (Вашингтона)», — сказано в публикации.

Один из собеседников журналистов заявил, что глава Белого дома поступил предательски. Чиновник также опасается, что США якобы готовы пойти на уступки основным требованиям России ещё до того, как начнутся переговоры.

В публикации также упоминается, что глава Пентагона Пит Хегсет призвал страны Европы активнее участвовать в решении проблем континента, в том числе в рамках ситуации на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. Беседа длилась около полутора часов. По её итогам, главы государств договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине и организации личной встречи.

Они также согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву. После этого глава Белого дома заявил, что российский лидер согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение. Президент США предположил, что в какой-то момент удастся заключить перемирие.

МИД Германии проинформировал, что некоторые страны ― члены ЕС потребовали своего участия в переговорном процессе по вопросу урегулирования украинского конфликта. Совместное заявление об этом сделали министерства иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, а также Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия.