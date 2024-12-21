Симферополь, 21 декабря, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над территорией Крыма. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

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Дроны были уничтожены около 16:00 мск.

«С 15.40 до 16.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря Казань подверглась атаке украинских БПЛА. В трёх районах города начались пожары. Всего было зафиксировано восемь атак беспилотников. Шесть дронов атаковали жилой массив, ещё один беспилотник пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели. О пострадавших не сообщалось.

Министерство обороны проинформировало, что для атаки на гражданские объекты в Казани киевский режим применил беспилотники, которые запустил в три волны с разных направлений. Прилёты фиксировались в период с 07:40 до 09:20 мск.

В целях безопасности в Казани провели выборочную эвакуацию школ. Власти также отменили массовые мероприятия в республике 21 и 22 декабря. В Казани развёрнут оперативный штаб, организованы места временного размещения и горячего питания.

На фоне атаки украинских беспилотников на Татарстан 21 декабря в аэропортах Казани и Ижевска вводили ограничения на полёты. Также временно приостанавливал работу и аэропорт Гагарин в Саратове.

Глава Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что ВСУ целенаправленно наносили удары по жилым домам. Киев вымещает злобу на мирном населении России из-за провалов ВСУ на фронте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.