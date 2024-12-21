Москва, 21 декабря, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Киевский режим для атаки на гражданские объекты в Казани применил беспилотные летательные аппараты, которые запустил в три волны с разных направлений. Об этом 21 декабря сообщили в Министерстве обороны.

Максим Платонов/ РИА Новости

В ведомстве уточнили, что три дрона уничтожили, ещё три беспилотника подавили системы радиоэлектронной борьбы.

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