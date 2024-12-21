Казань, 21 декабря, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Власти Татарстана в целях безопасности отменили массовые мероприятия в выходные дни 21 и 22 декабря.

Оксана Сотник/ТАСС

«В целях обеспечения безопасности в ближайшие два дня (суббота, воскресенье) в республике отменены все массовые мероприятия», — отметила мэрия Казани в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря столица Татарстана подверглась атаке БПЛА, после чего в трёх районах города вспыхнули пожары. После этого в городе организовали оперативный штаб.

Также в Казани развернуты пункты временного размещения для эвакуированных жителей. Кроме того, в столице региона провели выборочную эвакуацию школ. Детей направили в укрытия.

По предварительным данным, которые представила пресс-служба главы республики, погибших и пострадавших при атаке нет. По данным властей, зафиксировано восемь атак БПЛА. При этом шесть дронов атаковали жилой массив, ещё один беспилотник пытался ударить по промышленному предприятию. Ещё один беспилотник упал над рекой.