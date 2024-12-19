Москва, 19 декабря, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Предполагаемого исполнителя теракта на юго-востоке Москвы, в результате которого погибли начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов и его адъютант, привезли на место преступления для следственных действий. Об этом сообщил 19 декабря источник ИА Регнум.

ИА Регнум

Предполагается, что 29-летний гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов, сознавшийся в причастности к теракту, расскажет правоохранителям о том, как готовил взрыв.

В настоящее время следствие выясняет, на каких основаниях иностранец находился в Москве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936353" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ показала кадры задержания исполнителя теракта, при котором был убит Кириллов

Как сообщало ИА Регнум, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Кириллов и его помощник Иван Поликарпов погибли утром 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте. Водитель генерала, ожидавший его в служебной машине, получил контузию и был ранен осколками стекла.

Уголовное дело, возбуждённое по факту произошедшего по трём статьям, включая теракт и убийство, передано в центральный аппарат СК России.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/b7vom8BG4" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Предполагаемого исполнителя убийства Кириллова привезли на место теракта

По данным следствия, сработало взрывное устройство, оставленное в припаркованном возле дома самокате. Предполагаемого исполнителя теракта, который заминировал самокат и транслировал кураторам на Украине съёмку подъезда Кириллова, задержали в Подмосковье.

ИА Регнум

На допросе подозреваемый признался, что действовал по заданию украинских спецслужб и рассчитывал, что получит за участие в преступлении $100 тыс. и возможность выехать в Европу.

Кириллов неоднократно выступал с заявлениями о деятельности зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением инфекционных заболеваний. В декабре 2023 года он информировал, что США проводили на территории Украины работы с компонентами биологического оружия, а также исследовали возбудителей особо опасных инфекций. Документы, подтверждающие это, Россия получила в ходе проведения спецоперации.