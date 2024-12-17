Москва, 17 декабря, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Дело о убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова передано в главное следственное управление (ГСУ) СК России. Об этом сообщили 17 декабря в пресс-службе ведомства.

Максим Григорьев/ТАСС

Кириллов и его помощник погибли в результате подрыва на юго-востоке Москвы. Следственный комитет ранее объявил о возбуждении уголовного дела по статьями 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Отмечается, что решение о его передаче в центральный аппарат СК принято, в том числе из-за сложности преступления.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко проинформировала, что взрывное устройство, которое использовалось для убийства Кириллова, было заложено в электросамокат, припаркованный возле дома.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что российские следователи подозревают украинские спецслужбы в причастности к убийству Кириллова. Парламентарий добавил, что накануне СБУ для усиления пропагандистского эффекта предъявила обвинения начальнику войск РХБЗ.

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев назвал теракт против Кириллова является агонией бандеровского режима.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник написал, что доказательства, приводимые Кирилловым, оказались слишком болезненными и угрожающими для тех, кто совершил этот теракт. Генерал-лейтенант был известен своими заявлениями о деятельности зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением инфекционных заболеваний.