Москва, 11 декабря, 2023, 16:34 — ИА Регнум. В ходе проведения спецоперации Россия получила документы, подтверждающие, что США на территории Украины проводили работы с компонентами биологического оружия, осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций, сообщил 11 декабря начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он отметил, что США испытали на жителях Украины фармпрепараты и вывозили биологические образцы за рубеж.

Кроме того, военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы у их ближайший союзников.

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