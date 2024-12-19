Москва, 19 декабря, 2024, 06:44 — ИА Регнум. Следствие выясняет, на каких основаниях находился в Москве Ахмад Курбанов, подозреваемый в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Об этом «РИА Новости» сообщили в силовых структурах.

Игорь Кириллов

«Проверяется информация, легально ли он находился на территории России», — пояснил собеседник агентства.

Курбанов в ходе следствия полностью признал вину.

Как сообщало ИА Регнум, по подозрению в убийстве Кириллова и Поликарпова задержан Ахмад Курбанов. Он признался в подготовке теракта для украинских спецслужб, но обещанных 100 тыс. долларов за убийство Кириллова так и не получил.

Курбанова задержали в деревне Чёрное в Балашихе. Он не ожидал визита спецназа ФСБ и собирался после получения денег уехать. Узбек плохо говорит по-русски, поэтому для допроса потребовался переводчик. Заказчики вышли с ним на связь через мессенджеры и предложили работу в России. Он купил подержанный электросамокат и арендовал автомобиль для исполнения теракта. Кураторы передали ему координаты тайника для сборки бомбы. Утром 17 декабря Курбанов привёз бомбу к дому Кириллова, подключил камеру и нажал кнопку после выхода генерала. Затем он вернулся на место проживания.

Генерал Игорь Кириллов неоднократно выступал с заявлениями о деятельности зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением инфекционных заболеваний. В декабре 2023 года он информировал, что США проводили на территории Украины работы с компонентами биологического оружия, а также исследовали возбудителей особо опасных инфекций. Документы, подтверждающие это, Россия получила в ходе проведения спецоперации. В январе 2024 года Кириллов заявил в ходе брифинга, что биологические исследования США двойного назначения и связанные с ними глобальные риски требуют независимого международного расследования.