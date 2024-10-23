Участники саммита БРИКС, открывшегося 22 октября в Казани, согласовали общую позицию по ситуации на Украине: она согласована, не вызывает возражений и будет отражена в итоговой декларации, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире «Первого канала». Обсуждением такой новости ознаменован новый, 972-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум БРИКС

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. Утром 23 октября для участия в саммите в столицу Татарстана прилетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Вместе с президентом Владимиром Путиным он обсудит работу ООН, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины.

В середине июня 2024 года на встрече с руководством Министерства иностранных дел российский лидер указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчеркивал президент.

Тем временем непосредственно в зоне СВО отличились штурмовики группировки российских войск «Центр». Они использовали тактику захода малыми группами, когда освобождали село Михайловка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны, обнародовав видеозапись рассказа самих военнослужащих.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3924574" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Бойцы группировки «Центр» рассказали об освобождении Михайловки в ДНР

Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчёты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из укреплений, уточнили в оборонном ведомстве.

С освобождением от врага Михайловки командование и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады поздравил министр обороны Андрей Белоусов.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.