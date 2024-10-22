Казань, 22 октября, 2024, 21:05 — ИА Регнум. В итоговой декларации саммита БРИКС в Казани будет отражена позиция стран объединения по конфликту на Украине, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

РИА Новости/Станислав Красильников

Предложенная формулировка не вызвала возражений, отметил Ушаков в эфире «Первого канала».

«Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений. Общая позиция, общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри ранее сообщил журналистам, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС рассказал ему о своих переговорах с руководителями киевского режима. Моди и Путин обменялись взглядами на продолжающийся конфликт на Украине, сказал Мисри.

Президент России ранее отмечал, что премьер Индии в каждом телефонном разговоре поднимает вопрос об урегулировании на Украине и высказывает соображения по этой теме. Российская сторона приветствует это и благодарна ему, подчеркнул президент.

Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.

Лидеры стран — членов БРИКС на саммите обсудят вопросы возможного расширения организации, обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов. В программе Путина — двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибыли на саммит, включая Моди, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Переговоры Путина с лидерами стран БРИКС отличились особой теплотой и дружеским настроем, отмечали участники встреч. Саммит и масштаб внимания к нему показывают, что теперь именно БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку, указывали наблюдатели.