Донецк, 23 октября, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Штурмовики группировки российских войск «Центр» использовали тактику захода малыми группами, когда освобождали село Михайловка в Донецкой Народной Республике. Подробности сообщили в Минобороны РФ.

ИА Регнум СВО

Бойцы заходили в Михайловку малыми группами, двигаясь от укрытия к укрытию и используя замаскированные блиндажи в лесу. Корректировку действий штурмовиков выполняли расчёты беспилотников совместно с артиллеристами, авиацией и другими подразделениями.

«Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчёты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из укреплений», — пояснили военные.

При этом российские бойцы в момент наступления сумели ликвидировать большое число боевиков и их военной техники: бронированные машины пехоты и бронетранспортеры западного производства.

По словам замкомандира батальона по военно-политической работе Игоря Красильникова, в каждой лесопосадке были окопы, блиндажи, лисьи норы. Украинские военные не рассчитывали, что им придётся оттуда уходить — блиндажи были оборудованы достаточно крепко, два-три наката брёвен.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября ВС РФ освободили Михайловку. Также были разбиты живая сила и техника семи украинских бригад в районах девяти населённых пунктов в ДНР.

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады с освобождением от врага Михайловки. За проявленные героизм и стойкость шесть военных бригады удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, более 1,6 тыс. солдат отмечены госнаградами, добавил Белоусов.

При освобождении Михайловки в одном из опорных пунктов ВСУ обнаружили двоих британских наёмников. У них были нашивки, флаги на форме натовского образца и вооружение иностранного производства.