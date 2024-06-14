Москва, 14 июня, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, заявил 14 июня президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

Иван Шилов ИА Регнум

«Как только в Киеве <…> официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», — заявил российский лидер.

Среди других условий для начала переговорного процесса по Украине глава государства назвал вывод украинских войск со всей территории новых регионов России.

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Как сообщало ИА Регнум, российские власти неоднократно сообщали о готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания итогов референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России 30 сентября 2022 года.

Так, в марте Путин напомнил, что Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Президент также заявлял, что Москва даже после начала СВО стремилась завершить конфликт мирным путём, но Киев этого не захотел. Россия пыталась урегулировать конфликт в Донбассе с 2014 года, напомнил глава государства.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 11 июня заявил, что для переговоров по Украине необходимо вернуть киевский режим в правовое поле.