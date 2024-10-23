Казань, 23 октября, 2024, 06:34 — ИА Регнум. Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш утром 23 октября прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщили в парламенте Татарстана.

Kremlin.ru Антониу Гутерриш и Владимир Путин

В международном аэропорту Гутерриша встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Отмечается, что российский лидер Владимир Путин и Антониу Гутерриш на переговорах в Казани обсудят работу ООН, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД Украины выразили недовольство решением Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС. Дипломатам не понравилось, что генсек ранее отказался приехать на «мирный саммит» в Швейцарии.

Представители ведомства подчеркнули, что этот выбор Гутерриша является «неправильным». По мнению дипломатов, он не способствует делу мира и подрывает репутацию ООН.

В сентябре стало известно, что Гутерриш подтвердил своё участие в саммите БРИКС в Казани. Как уточнил замглавы МИД России Сергей Вершинин, об этом генсек заявил в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Гутерриш сказал, что он очень серьёзно готовится к своему участию в форуме.