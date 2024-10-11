Ашхабад, 11 октября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подтвердил турецкой стороне, что ждёт встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани. Об том 11 октября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Извести/Павел Бедняков

Представитель Кремля уточнил, что об этом глава государства заявил в Ашхабаде в ходе разговора «на ногах» с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

«Кратко обменялись мнениями в продолжении тех разговоров, которые были недавно совсем в Москве. И Путин сказал, что ждёт буквально через неделю уже двустороннюю встречу с президентом Эрдоганом в Казани», ― добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, в июне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о желании страны присоединиться к БРИКС. Путин позднее сообщил, что 23 октября в рамках саммита в Казани он планирует провести встречу со своим турецким коллегой в рамках работы саммита БРИКС в Казани.

На саммит глав государств БРИКС Россия, который состоится 22–24 октября, пригласила 36 иностранных лидеров. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 14 сентября сообщил, что лидеры более 20 стран подтвердили своё участие в саммите. Участие в мероприятии примет в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш.

Путин прибыл в Ашхабад 11 октября для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.

В ходе рабочего визита у президента также запланирован ряд встреч с руководителями иностранных государств. Российский лидер на полях форума кратко поговорил с президентом Пакистана Асифом Али Зардари. Они обменялись взаимными приглашениями посетить Россию и Пакистан соответственно с официальными визитами. Также лидеры двух стран подтвердили намерение интенсифицировать двусторонние отношения во всех областях.

Сейчас Путин проводит первые двусторонние переговоры с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом.