Ашхабад, 11 октября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 11 октября в Ашхабаде начал первые двусторонние переговоры с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Сергей Бобылев Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Пресс-служба опубликовала кадры, снятые перед началом встречи.

Путин прибыл в Ашхабад 11 октября для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.

В ходе рабочего визита у президента также запланирован ряд встреч с руководителями иностранных государств. Путин обсудит с Пезешкианом вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на Ближнем Востоке, рассказал ранее журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как передавало ИА Регнум, второй тур внеочередных выборов в Иране, назначенных после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, прошёл 5 июля. Пезешкиан получил 53,6% голосов.

В своей статье «Моё послание новому миру» избранный президент подчеркнул, что Тегеран намерен продолжить расширение и укрепление сотрудничества с Россией, своим ценным стратегическим союзником, а также уделять приоритетное внимание сотрудничеству в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.