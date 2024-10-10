Москва, 10 октября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш подтвердил своё участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Palácio do Planalto

«Ещё когда мы находились в Нью-Йорке, Гутерриш встречался с министром Сергеем Лавровым, он подтвердил, что он очень серьёзно готовится к своему участию в этом форуме в Казани, то есть он подтвердил своё участие», — рассказал Вершинин агентству «РИА Новости» на полях VIII Международной конференции омбудсменов.

Саммит глав государств БРИКС пройдёт 22–24 октября в Казани.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре президент России Владимир Путин заявил, что более 30 стран проявляют готовность к присоединению и сотрудничеству с БРИКС. Российский лидер отметил, что новые члены объединения самодостаточные, с быстро развивающимися экономиками, со своей самобытной культурой. 8 октября Путин также пригласил лидеров СНГ поучаствовать в предстоящем саммите.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой сообщил, что главы МИД стран БРИКС на саммите в Нижнем Новгороде большинством голосов приняли решение взять паузу по вопросу вступления в объединение новых членов, чтобы «переварить» прибывших.