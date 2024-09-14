Москва, 14 сентября, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Лидеры более 20 стран подтвердили своё участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом 14 сентября сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях Медиасаммита БРИКС в Москве.

Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

«Мы имеем уже около 20 подтверждённых приглашений, то есть около 20 стран подтвердили своё участие в саммите в Казани на уровне лидеров», — приводит ТАСС слова Рябкова.

По словам замминистра, список участников продолжает расширяться, о чём своевременно будет предоставляться информация.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил, что к присоединению или сотрудничеству с БРИКС проявляют готовность более 30 стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 сентября заявила, что расширение БРИКС говорит о решимости мирового сообщества скинуть с себя неоколониальный гнёт Запада. По её словам, это также свидетельствует о желании мирового сообщества развиваться согласно своим национальным интересам.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков информировал, что Россия пригласила на саммит БРИКС, который пройдёт с 22 по 24 октября в Казани, 36 иностранных лидеров. Он уточнил, что своё участие уже подтвердили 18 из них.

На сегодняшний день в объединение входят десять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, а также новые члены — Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Состав БРИКС расширился с 2024 года.