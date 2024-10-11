Ашхабад, 11 октября, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Борт №1, на котором российский лидер Владимир Путин прибыл в Туркменистан, приземлился 11 октября в Ашхабаде.

Kremlin.ru Владимир Путин в Ашхабаде, 2 октября 2017 года

В ходе рабочего визита в страну, президент примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвящённом 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.

Также запланирован ряд встреч с руководителями иностранных государств.

Как сообщало ИА Регнум, Путин будет в Туркменистане работать 11 октября. В рамках рабочего визита президент примет участие в международном форуме, проведёт встречу с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

Совершить рабочий визит в Ашхабад Путина пригласил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.