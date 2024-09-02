Москва, 2 сентября, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Россия пригласила на саммит межгосударственной организации БРИКС, который пройдёт в Казани 22–24 октября, 36 иностранных лидеров. Об этом журналистам 2 сентября рассказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уже, кстати, подтвердили своё участие 18 лидеров из 36, которых мы пригласили», — уточнил он.

Помимо стран — членов организации на саммит пригласили лидеров стран СНГ, лидеров государств — председателей во влиятельных региональных интеграционных объединениях в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, а также глав стран, которые претендуют на членство в организации или заинтересованы в сотрудничестве с БРИКС.

Россия с 1 января текущего года приняла эстафету председательства в БРИКС. С 2010 года в БРИКС входили Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. С начала текущего года к объединению присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

Ранее, 2 сентября, появилась информация о том, что Турция подала официальную заявку на вступление в БРИКС. В августе Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим 28 июля сообщил, что страна официально заявила о желании присоединиться к БРИКС.

В конце июля исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая отметил, что в межгосударственное объединение намерены вступить порядка 30 государств.