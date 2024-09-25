Москва, 25 сентября, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган планируют провести 23 октября двустороннюю встречу в рамках работы саммита БРИКС в Казани, сообщил глава российского государства.

kremlin.ru/Global Look Press

Путин 25 сентября провёл в Кремле встречу со спикером парламента Турции Нуманом Куртулмушем.

«Совсем недавно мы с президентом Турецкой Республики господином Эрдоганом встречались в Астане. В октябре увидимся ещё раз в Казани, на саммите БРИКС у нас запланирована с ним отдельная встреча», — сказал Путин в начале встречи с Куртулмушем.

Как передавало ИА Регнум, в июле на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию с государственным визитом. Российский лидер пообещал приехать в Анкару. 1 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что государственный визит Путина в Турцию готовится давно и осталось согласовать даты. Представитель Кремля отметил, что у Москвы и Анкары есть много тем для обсуждения.

24 сентября в ходе своего выступления на Генассамблее ООН Эрдоган заявил, что мировое сообщество всё ещё далеко от установления мира на Украине. С ускорением гонки вооружений пространство для дипломатии сокращается, отметил он. Позднее в тот же день президент Турции провёл встречу с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, в ходе которой пообещал предпринять усилия для возрождения так называемой «зерновой сделки» и прекращения огня на Украине.

В июне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о желании страны присоединиться к БРИКС. Вопрос обсуждался на встрече представителей объединения в Нижнем Новгороде, в которой принимала участие и турецкая делегация.