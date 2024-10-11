Ашхабад, 11 октября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Пакистана Асиф Али Зардари кратко переговорили в Ашхабаде на полях международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Об этом 11 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Сергей Бобылев Президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари

«Путин имел возможность кратко переговорить с президентом Пакистана. Во-первых, они обменялись взаимными приглашениями посетить Россию и Пакистан соответственно с официальными визитами», — сказал представитель Кремля.

Вместе с этим лидеры двух стран подтвердили намерение интенсифицировать двусторонние отношения во всех областях, добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, Путин на встрече с премьер-министром республики Шахбазом Шарифом на полях саммита ШОС в Астане 3 июля заявил о готовности увеличивать поставки энергоносителей в Пакистан.

Кроме того, российский лидер заверил, что РФ нарастит поставки зерновых в Пакистан.

Так, Россия стала для Пакистана главным поставщиком зерна. В марте она отправила почти полмиллиона тонн продукции, тем самым заняв около 70% доли в пакистанском импорте.