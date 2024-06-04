Пекин, 4 июня, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Турция намерена присоединиться к БРИКС, этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров объединения в Нижнем Новгороде, заявил 4 июня глава МИД республики Хакан Фидан.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году», — цитирует его газета South China Morning Post (SCMP).

Также сообщается, что Фидан в ходе мероприятия в Пекине заявил, что рассчитывает посетить встречу министров стран БРИКС в России.

Как сообщало ИА Регнум, члены — учредители БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) объявили о намерении расширить объединение. Россия с 1 января начала председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к содружеству пяти новых государств, число участников БРИКС выросло до десяти. Так к блоку официально присоединились Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Таиланд в настоящее время находится среди 15 стран, чьи кандидатуры рассмотрят для приёма в БРИКС.

Власти Венесуэлы 23 мая вновь выразили надежду на официальное вступление в БРИКС в 2024 году. Вице-президент страны Делси Родригес заявил, что Венесуэла надеется присоединиться к БРИКС, потому что это дорога мира без гегемонизма, построенного на уважении международного права.

Президент России Владимир Путин 15 мая заявил, что одной из главных целей представительства России в межгосударственном объединении БРИКС в 2024 году является ограниченная интеграция новых участников.