Вашингтон, 29 сентября, 2024, 17:31 — ИА Регнум. США повысили боеготовность своих вооружённых сил из-за ситуации в Ливане и угрозы со стороны Ирана, заявил министр обороны США Ллойд Остин 29 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«США сохраняют возможность развёртывания сил в короткие сроки. Министерство обороны продолжает поддерживать значительный потенциал в регионе и динамично корректировать позицию наших сил в зависимости от меняющейся ситуации в области безопасности. Была повышена готовность дополнительных сил США к развёртыванию. Министерство обороны поддерживает надёжные и интегрированные возможности противовоздушной обороны по всему Ближнему Востоку», — приводятся его слова на сайте Пентагона.

В публикации подчёркнуто, что в регионе сейчас находится авианосная группа, десантники, морпехи, а также внушительное количество эскадрилий ВВС.

«Соединённые Штаты полны решимости не допустить, чтобы Иран и поддерживаемые Ираном партнёры и доверенные лица использовали ситуацию или расширяли конфликт. Если они воспользуются этим моментом, чтобы нанести удар по американскому персоналу или интересам в регионе, Соединённые Штаты примут все необходимые меры для защиты наших людей», — добавил Остин.

В материале также уточняется, что США сосредоточены не только на защите своих граждан и военнослужащих, но и на обороне Израиля.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ) заявила о массированном ударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Израильские СМИ сообщили, что целью удара был лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла, а на здание, в районе которого он, предположительно, находился, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая.

«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей.

По словам духовного лидера Ирана Али Хаменеи, Ливан отомстит Израилю за убийство Насраллы, а представители палестинского движения ХАМАС пообещали составить единый фронт с «Хезболлой». Генштаб ЦАХАЛ в свою очередь заявил, что боевые действия будут продолжены до уничтожения «Хезболлы».

Американский телеканал ABC News написал, что Израиль предупредил США о намерении нанести удар по главе шиитского движения в последний момент.

В Пентагоне отказались называть эскалацией новую атаку Израиля на столицу Ливана. Заместитель официального представителя минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон ожидает от Тель-Авива информацию о деталях атаки перед тем, как делать выводы. Заблаговременного уведомления о намерении провести данную операцию США от Израиля не получали, заверила она.

Агентство Reuters проинформировало, что тело Насраллы извлекли с места удара. По словам источников, на теле главы шиитского движения не обнаружено прямых ранений.

29 сентября ЦАХАЛ сообщила, что наносит новые удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет».