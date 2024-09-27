Тель-Авив, Израиль, 27 сентября, 2024, 20:34 — ИА Регнум. Целью удара армии Израиля по югу Бейрута мог быть генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла, сообщает 27 сентября израильский новостной портал Ynet.

Marwan Naaman/Global Look Press

«Целью атаки стал лидер организации Хасан Насралла», — говорится в публикации,

Также отмечается, что Израиль пытается выяснить, был ли Насралла в предполагаемом месте во время удара, и если да, то в каком он состоянии находится.

По данным телеканал Al Hadath, при атаке использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров. Обрушилось не менее шести зданий, стоящих поблизости от места, по которому был нанесён удар.

Ранее в этот же день пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари информировал, что армия обороны Израиля нанесла массированный удар по главному военному штабу ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября в результате израильского удара погиб командир ракетных войск движения «Хезболла» Ибрагим Кубейси. По информации ЦАХАЛ, вместе с ним в момент удара были и другие лидеры движения. В «Хезболле» подтвердили гибель только Кубейси.

Израиль 23 сентября объявил о расширении зоны ударов в Ливане. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви заявил о начале «военной упреждающей операции» против шиитского движения, военная инфраструктура которого, по его словам, возводилась в течение последних 20 лет.

Москва решительно осуждает масштабные военные нападения Израиля на Ливан, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, недопустимы, подчеркнула дипломат.