Вашингтон, 29 сентября, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Израиль предупредил США о намерении нанести удар по главе шиитского движения «Хезболла» Хасану Насралле в последний момент. Об этом 29 сентября сообщает американский телеканал ABC News.

ИА Регнум

«Министр обороны Ллойд Остин пришёл в ярость, когда министр обороны Израиля Йоав Галант проинформировал его о Насралле», — отмечается в публикации.

Авторы материала добавили, что недовольство главы Пентагона Ллойда Остина также было связано с тем, что удар по Насралле грозил большими рисками, в том числе ответом, к которому у Вашингтона не было времени подготовиться.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ) заявила о массированном ударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Израильские СМИ сообщили, что целью удара был Насралла, а на здание, в районе которого он, предположительно, находился, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая.

«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан отомстит Израилю за убийство Насраллы, а представители палестинского движения ХАМАС пообещали составить единый фронт с «Хезболлой». Генштаб ЦАХАЛ в свою очередь заявил, что боевые действия будут продолжены до уничтожения «Хезболлы».

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет».