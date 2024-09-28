Бейрут, 28 сентября, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Истребители израильской армии (ЦАХАЛ) сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая на подземный штаб «Хезболлы» в Бейруте в ходе удара, в результате которого был предположительно убит лидер движения Хасан Насралла, передаёт новостной портал Ynet.

Иван Шилов ИА Регнум

По этим данным, на здание, где предположительно находился Насралла, сбрасывались бомбы, предназначенные для разрушения бункеров.

«Представитель армии (…) Израиля объявил название операции по ликвидации Насраллы — «Новый порядок», в этой операции на бункер, где он находился, было сброшено более 80 бомб, каждая весом по тонне», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари 27 сентября заявил, что армия Израиля нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров. Обрушилось не менее шести зданий.

Израильские СМИ сообщили, что целью удара, по-видимому, был Насралла. Генсек «Хезболлы» не пострадал, проинформировало иранское агентство Tasnim. При этом минздрав Ливана заявил о двух погибших и десятках пострадавших при ударе. 28 сентября СМИ Израиля заявили, что в результате атаки погибла дочь Насраллы, а ЦАХАЛ — что был ликвидирован сам генсек «Хезболлы».

Москва решительно осуждает масштабные военные нападения Израиля на Ливан, отметила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, недопустимы, подчеркнула дипломат. Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет», заявил глава МИД Сергей Лавров.

Израильская атака нанесла серьёзный удар по боеспособности «Хезболлы» и существенно приблизила начало наземной фазы операции в израильско-ливанском приграничье, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Леонид Цуканов.