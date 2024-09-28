Бейрут, 28 сентября, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла погиб в результате израильской атаки на Бейрут, сообщила 28 сентября пресс-служба ливанского шиитского движения в своём Telegram-канале.

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«Господин Хасан Насралла, генеральный секретарь «Хезболлы», присоединился к великим и бессмертным мученикам, которыми он руководил на протяжении почти 30 лет», — сказано в заявлении.

Руководство «Хезболлы» пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны.

Как передавало ИА Регнум, армия Израиля 27 сентября нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров. Обрушилось не менее шести зданий. 28 сентября СМИ Израиля заявили, что в результате атаки погибла дочь Насраллы, а ЦАХАЛ — что был ликвидирован сам генсек «Хезболлы».

Израильские СМИ также информировали, что целью удара был именно Насралла. Уточнялось, что истребители ЦАХАЛ сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая на подземный штаб «Хезболлы» в Бейруте.

Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет», заявлял ранее глава МИД Сергей Лавров.

Израильская атака нанесла серьёзный удар по боеспособности «Хезболлы» и существенно приблизила начало наземной фазы операции в израильско-ливанском приграничье, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Леонид Цуканов.