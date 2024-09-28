Тель-Авив, Израиль, 28 сентября, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Генеральный штаб армии Израиля (ЦАХАЛ) утвердил планы дальнейших операций против ливанского шиитского движения «Хезболла», сообщил 28 сентября глава генштаба Герци Халеви.

Stringer/Global Look Press

В видеообращении, распространённом пресс-службой ЦАХАЛ, Халеви также предупредил, что Израиль ждут «тяжёлые дни».

«Я только что закончил оценку ситуации и одобрил планы в отношении Северного командования (на ливанском направлении. — Прим. ред.). Нас ждут тяжёлые дни», — сказал Халеви.

Израильская армия готова и к обороне, и к нападению и намерена продолжать боевые действия до полного уничтожения «Хезболлы», добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября пресс-служба ЦАХАЛ заявила о массированном ударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Израильские СМИ сообщили, что целью удара был генсек движения Хасан Насралла, а на здание, в районе которого он, предположительно, находился, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая.

«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан отомстит Израилю за убийство Насраллы, а представители палестинского движения ХАМАС пообещали составить единый фронт с «Хезболлой».

Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет», заявил ранее глава МИД Сергей Лавров. Израильская атака нанесла серьёзный удар по боеспособности «Хезболлы» и существенно приблизила начало наземной фазы операции в израильско-ливанском приграничье, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Леонид Цуканов.